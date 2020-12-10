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Глава Минздрава Турции объявил о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Минздрава Турции объявил о начале испытаний российской вакцины от коронавируса
вакцина, фото: pixels.com

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара начинает токсикологические испытания российской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Тем самым, опровергая информацию об отказе от закупок препарата, потому что он якобы не отвечает необходимой лабораторной практике.

«Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», - пояснил он.

Ранее телеканал Haberturk cо ссылкой на Коджу сообщил, что Турция не будет закупать вакцину. Позже свое мнение на эту тему высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

БА

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