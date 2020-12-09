Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции от «Спутника V»
9 декабря 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]
Турция не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не отвечает необходимой лабораторной практике. Об этом заявил глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление: «Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина». Он уверен, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.
Ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.
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