Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции от «Спутника V»

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9 декабря 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турция не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не отвечает необходимой лабораторной практике. Об этом заявил глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление: «Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина». Он уверен, что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.