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Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Премьер-министр Михаил Мишустин прогнозирует «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на форуме «Сделано в России – 2020».

Глава правительства отметил, что, несмотря на дополнительные ограничения на поставки товаров из-за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция. По его словам, в ряде стран закупки, наоборот, выросли, что объясняется необходимостью создания экстренных резервов.

Мишустин также отметил, что российские власти планируют в первую очередь обеспечить вакциной граждан России.

Ранее сообщалось, что Россия направила документы на вакцину «ЭпиВакКорона» в ВОЗ.

ДВа

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