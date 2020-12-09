Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса
9 декабря 2020, 13:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин прогнозирует «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на форуме «Сделано в России – 2020».
Глава правительства отметил, что, несмотря на дополнительные ограничения на поставки товаров из-за рубежа, которые вводятся во многих странах в последние месяцы, есть и обратная тенденция. По его словам, в ряде стран закупки, наоборот, выросли, что объясняется необходимостью создания экстренных резервов.
Мишустин также отметил, что российские власти планируют в первую очередь обеспечить вакциной граждан России.
Ранее сообщалось, что Россия направила документы на вакцину «ЭпиВакКорона» в ВОЗ.
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