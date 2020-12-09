Россия направила документы на вакцину «ЭпиВакКорона» в ВОЗ
9 декабря 2020, 11:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Документы по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, направлены во Всемирную организацию здравоохранения.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, международное сотрудничество начато еще в январе этого года, когда центр «Вектор» был включен в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.
В настоящее время «ЭпиВакКорона» проходит третью фазу клинических исследований.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около половины регионов получили партии вакцины «Спутник V».
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