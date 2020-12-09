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Россия направила документы на вакцину «ЭпиВакКорона» в ВОЗ

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Россия направила документы на вакцину «ЭпиВакКорона» в ВОЗ
Фото: сайт Роспотребнадзора

Документы по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, направлены во Всемирную организацию здравоохранения.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, международное сотрудничество начато еще в январе этого года, когда центр «Вектор» был включен в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.

В настоящее время «ЭпиВакКорона» проходит третью фазу клинических исследований.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около половины регионов получили партии вакцины «Спутник V».

ДВа

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