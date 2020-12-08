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Мурашко заявил, что около половины регионов получили партии вакцины «Спутник V»

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мурашко заявил, что около половины регионов получили партии вакцины «Спутник V»
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Почти половина регионов России уже получили партии вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения также отметил, что поставки антиковидной вакцины во все регионы страны начнутся после 10 декабря.

Кроме этого, Мурашко сообщил, что в России сейчас развернуто 33 тыс. реанимационных коек для ковид-пациентов, около 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.

Ранее Мурашко заявил, что Запад стремится политизировать вакцинацию от коронавируса.

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