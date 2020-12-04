Мурашко заявил, что Запад стремится политизировать вакцинацию от коронавируса

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4 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Россия осуждает стремление Запада политизировать пандемию и вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что отсутствие солидарности между странами может «отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер».

По словам министра, Россия принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с коронавирусом на всех уровнях, оказывая помощь пострадавшим государствам как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов. Он также подчеркнул, что «потенциал ВОЗ нужно укреплять».

Ранее Мурашко заявил о готовности регионов к приему вакцин против коронавируса.