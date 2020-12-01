Мурашко заявил о готовности регионов к приему вакцин против коронавируса

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1 декабря 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мурашко. Фото: сайт ГД

Логистические цепочки поставки вакцины против нового коронавируса в регионы отработаны, склады готовы к приему препаратов.

Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что сейчас завершается отработка цепи поставки непосредственно по центральным районным больницам для вакцинации населения. По его словам, для поставок вакцин используется температурная цепь минус 18-20 градусов. Он также отметил, что совместно с Роспотребнадзором завершается подготовка изменений в правила поставки вакцин для использования в том числе в холодовой цепи сухого льда в качество хладагента.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в ВС РФ.