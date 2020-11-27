Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в ВС РФ
27 ноября 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России. По его словам, согласно поручению президента, в ближайшее время будет привито более 2,5 тысячи военнослужащих, а до конца 2020 года число возрастет до 80 тыс. чел.
«Началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих», - пояснил он.
Шойгу отметил, что в настоящий момент в армии также проводятся исследования по вопросу использования в лечении коронавируса плазмы вакцинированных военных с большим количеством антител. Министр добавил, что положительные результаты эксперимента уже позволили оценить эффективность применения метода при тяжелой форме протекания COVID-19.
Ранее в «Векторе» назвали условия вакцинации «ЭпиВакКороной».
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