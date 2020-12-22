Глава Роспотребнадзора оценила меры по приостановке авиасообщения с Великобританией
22 декабря 2020, 17:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова прокомментировала приостановление авиасообщения с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.
«… в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски», - пояснила она
Ранее сообщалось, что Россия с полуночи 22 декабря остановила авиасообщение с Великобританией на неделю. Возврат средств за купленные гражданами билеты будет осуществляться в обычном порядке для вынужденной отмены.
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