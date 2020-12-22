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Глава Роспотребнадзора оценила меры по приостановке авиасообщения с Великобританией

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора оценила меры по приостановке авиасообщения с Великобританией
аэропорт, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова прокомментировала приостановление авиасообщения с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.

«… в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски», - пояснила она

Ранее сообщалось, что Россия с полуночи 22 декабря остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.  Возврат средств за купленные гражданами билеты будет осуществляться в обычном порядке для вынужденной отмены.

БА

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