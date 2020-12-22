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Россия на неделю приостановила полеты в Великобританию из-за мутации коронавируса

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия на неделю приостановила полеты в Великобританию из-за мутации коронавируса
салон самолета, pixabay.com

Россия с полуночи 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией. Данная мера была принята в связи с тем, что в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.

Согласно последней информации, возврат средств за купленные гражданами билеты будет осуществляться в обычном порядке для вынужденной отмены. Стоимость будет возвращена в полном объеме, в соответствии с формой оплаты.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новую мутацию COVID-19 также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Некоторые страны в связи с поступившими о новом штамме коронавируса данными объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

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