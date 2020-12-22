Почта Великобритании приостановила прием всех посылок и писем в Европу из-за нового штамма COVID-19

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22 декабря 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лондон, pixabay.com

Королевская почта Великобритании в связи с возникшим из-за ситуации вокруг распространения нового штамма коронавируса транспортным кризисом временно не принимает посылки и письма в Европу.

Уточняется, что Королевская почта к настоящему моменту временно приостановила всю работу по европейскому направлению. Исключение составляет Ирландия. Подчеркивается, что ситуация с распространением мутировавшего COVID-19 находится под постоянным наблюдением. На почте призвали клиентов проверять сайт, где регулярно будут появляться обновления.

Уточняется, что те почтовые отправления, которые уже находятся в системе, будут обработаны в нормальном режиме и подготовлены к отправке. Им обеспечат хранение в безопасности до тех пор, пока не появится возможность отправить их по соответствующим направлениям.