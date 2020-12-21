Вице-премьер РФ Новак сообщил о влиянии нового штамма COVID-19 на цену нефти
21 декабря 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в понедельник, 21 декабря, сообщил о влиянии возникновения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавирусной инфекции на стоимость нефти.
Александр Новак в рамках сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" отметил, что появление новой мутации COVID-19, которое привело к новым ограничительным мерам в Великобритании, а также к приостановке некоторыми странами авиасообщения с королевством, обернулось существенной корректировкой цен на нефть.
Российский вице-премьер подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке в настоящий момент является непредсказуемой, а прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.