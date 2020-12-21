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Вице-премьер РФ Новак сообщил о влиянии нового штамма COVID-19 на цену нефти

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вице-премьер РФ Новак сообщил о влиянии нового штамма COVID-19 на цену нефти
вице-премьер РФ Александр Новак, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в понедельник, 21 декабря, сообщил о влиянии возникновения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавирусной инфекции на стоимость нефти.

Александр Новак в рамках сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" отметил, что появление новой мутации COVID-19, которое привело к новым ограничительным мерам в Великобритании, а также к приостановке некоторыми странами авиасообщения с королевством, обернулось существенной корректировкой цен на нефть.

Российский вице-премьер подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке в настоящий момент является непредсказуемой, а прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.

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