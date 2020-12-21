В Нидерландах выявлен человек с мутировавшим типом COVID-19

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21 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Амстердам, pixabay.com

Голландские специалисты выявили одного человека в Нидерландах с мутировавшим коронавирусом нового типа, который похож на тот, что был ранее обнаружен на территории Соединенного Королевства.

Вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге, отметил, что власти страны в настоящий момент изучают, с кем контактировал зараженный человек, а также пытаются установить, распространяется ли новый штамм COVID-19 дальше.

Хуго де Йонге обратил внимание, что несмотря на то, что новая мутация коронавируса приводит к более быстрому распространению инфекции, она не становится причиной более тяжелого течения заболевания.