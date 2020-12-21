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В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с новой мутацией COVID-19

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с новой мутацией COVID-19
пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили в понедельник, 21 декабря, что ситуация с выявленной на территории Великобритании новой мутацией коронавирусной инфекции остается на контроле ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что к настоящему моменту во всех субъектах РФ регулярно производится забор материала от зараженных COVID-19. Все образцы передаются в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" ведомства, который имеет большой опыт работы в сфере изучения генетической изменчивости вирусов. 

Подчеркивается, что зарегистрированные в Соединенном Королевстве мутации COVID-19 почти не оказывают влияния на клиническую картину.

ЕТ

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