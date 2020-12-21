В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с новой мутацией COVID-19
21 декабря 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили в понедельник, 21 декабря, что ситуация с выявленной на территории Великобритании новой мутацией коронавирусной инфекции остается на контроле ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что к настоящему моменту во всех субъектах РФ регулярно производится забор материала от зараженных COVID-19. Все образцы передаются в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" ведомства, который имеет большой опыт работы в сфере изучения генетической изменчивости вирусов.
Подчеркивается, что зарегистрированные в Соединенном Королевстве мутации COVID-19 почти не оказывают влияния на клиническую картину.
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