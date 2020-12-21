Путин сообщил о случаях заражения COVID-19 в его ближайшем окружении

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21 декабря 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о случаях заражения коронавирусом нового типа в его близком окружении, а также о том, как переносилась вакцина от вышеуказанной инфекции.

Путин в рамках встречи по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ имени Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и "Р-Фарм" по сотрудничеству в области разработки вакцин против коронавируса отметил, что в его ближайшем окружении есть люди, получившие вакцину от COVID-19. По словам главы государства, привитые чувствуют себя "уверенно".

Президент РФ попросил директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, где была создана вакцина "Спутник V", объяснить, по какой причине члены одной семьи, сделавшие прививки от коронавирусной инфекции, по-разному реагируют на встречу с заболеванием.

Ученый отметил, что у человека, который вообще не заболевает, в организме очень высокий уровень интерферона – белка, являющегося характеристикой врожденного иммунитета. По словам Гинцбурга, человек с высоким уровнем интерферона защищен на первой стадии иммунного ответа". Как правило, это касается людей, которые ведут правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не испытывают стресс.