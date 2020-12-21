Вирусолог Чепурнов оценил информацию о новом штамме COVID-19 в Великобритании

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21 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог Александр Чепурнов в рамках разговор с журналистами в понедельник, 21 декабря, прокомментировал данные о новом штамме COVID-19 в Великобритании.

Вирусолог отметил, что любой биологический объект, размножающийся быстрее или обладающий большей летучестью, всегда имеет преимущество и будет замещать начальный штамм.

Александр Чепурнов в беседе с RT заметил, что речь идет об обязательном биологическом свойстве, от которого "никуда не денешься". По словам специалиста, остается лишь надеяться, что у нового вида коронавирусной инфекции нет худшей патогенности.

Чепурнов также не исключил появления нового штамма COVID-19 в России.