Талантливые южноуральцы получили подарки от губернатора

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19 декабря 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Алексей и Ирина Текслер поздравили ребят, отличившихся в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

Торжественный прием прошел в резиденции губернатора Челябинской области. Сюда пришли 55 ребят. Алексей Текслер поздравил их с Новым годом и пожелал успехов в учебе и творчестве.

«Желаю вам быть еще настойчивее, целеустремленнее, добиваться результатов, успехов и побед. Уверен, так и будет. Не забывайте, что вы будущее нашего региона, нашей страны», – сказал губернатор.

Каждый участник приема услышал не только теплые слова в свой адрес, но и получил подарок. Ребята тоже пришли не с пустыми руками – они подготовили самодельные игрушки для необычной елки. После поздравлений для юных южноуральцев прошел праздничный концерт.