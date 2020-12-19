На Южном Урале стартовала «Елка желаний»

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19 декабря 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Участники благотворительной акции помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Старт акции дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной, членами областного правительства, администрации Челябинска. Чиновники выбирали елочные игрушки, в которых были записаны новогодние пожелания детей. Алексей Текслер подарит гироскутер Арсению из Карабаша, а Ирина Текслер – велосипеды для тройняшек Даши, Вики и Димы из Челябинска. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова исполнит новогодние желания ребят из многодетной семьи, которая живет в Кусе. Девятилетняя Ксения хочет научиться играть на скрипке, а для сестры и брата она попросила сладости и игрушечную парковку.

Глава региона отметил, что к акции «Елка желаний» присоединились бизнесмены, предприятия и просто неравнодушные люди. Дарить подарки детям будут не только в Челябинске, но и в других муниципалитетах.

«Мы понимаем, что это не просто ёлка, не просто ёлочные украшения, а шары – это мечты детей. Они ждут исполнения своих желаний и каждый из нас сегодня является волшебником. Давайте исполним мечты детей и принесем им праздник и праздничное настроение», – рассказал Алексей Текслер.



