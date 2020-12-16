Мишустин: Правительство подготовило решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания

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16 декабря 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера. О готовности правительственных мер для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты в среду, 16 декабря, на заседании кабмина объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как считает глава правительства, эти меры помогут не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен.

По словам Мишустина, сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Минсельхозом, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетями.

Премьер отметил, что позже к соглашениям присоединятся региональные торговые сети и поставщики.

Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально-значимые продукты и сегодня документ будет внесен в Госдуму.

Глава правительства призвал не увлекаться мерами по регулированию цен на продукты на рынке, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций.

Федеральная антимонопольная служба будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Владимир Путин ранее раскритиковал министров экономического развития Максима Решетникова и сельского хозяйства Дмитрия Патрушева из-за роста цен на базовые продукты питания, такие как сахар, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло.

А почему только сахар и масло? Это что, самое необходимое?