А почему только сахар и масло? Это что, самое необходимое?

Для улучшения ситуации на продовольственном рынке правительство намерено ограничить до апреля 2021 года рост цен на подсолнечное масло и сахар.
Министр экономического развития Михаил Решетников на правительственном совещании сообщил премьеру Михаилу Мишустину о принимаемых мерах по стабилизации цен. До конца года между производителями и торговыми сетями будут подписаны соглашения о фиксированных ценах.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил увеличить посевные площади в нескольких регионах. В субъекты, где традиционно возделывают сахарную свёклу, направлены соответствующие распоряжения. Министры не исключают предоставления субсидий, кредитов производителям, а также введение ограничений на импорт.
Производители сахара в следующем году получат 2 млрд рублей финансовой поддержки, производители муки - более 4 млрд, и порядка 3 млрд рублей будет выделено производителям хлебопекарной продукции.
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