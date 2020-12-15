А почему только сахар и масло? Это что, самое необходимое?

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15 декабря 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Для улучшения ситуации на продовольственном рынке правительство намерено ограничить до апреля 2021 года рост цен на подсолнечное масло и сахар.



Министр экономического развития Михаил Решетников на правительственном совещании сообщил премьеру Михаилу Мишустину о принимаемых мерах по стабилизации цен. До конца года между производителями и торговыми сетями будут подписаны соглашения о фиксированных ценах.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил увеличить посевные площади в нескольких регионах. В субъекты, где традиционно возделывают сахарную свёклу, направлены соответствующие распоряжения. Министры не исключают предоставления субсидий, кредитов производителям, а также введение ограничений на импорт.



Производители сахара в следующем году получат 2 млрд рублей финансовой поддержки, производители муки - более 4 млрд, и порядка 3 млрд рублей будет выделено производителям хлебопекарной продукции.



