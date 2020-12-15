ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Потребитель 13+

А почему только сахар и масло? Это что, самое необходимое?

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

А почему только сахар и масло? Это что, самое необходимое?

Для улучшения ситуации на продовольственном рынке правительство намерено ограничить до апреля 2021 года рост цен на подсолнечное масло и сахар.

Министр экономического развития Михаил Решетников на правительственном совещании сообщил премьеру Михаилу Мишустину о принимаемых мерах по стабилизации цен. До конца года между производителями и торговыми сетями будут подписаны соглашения о фиксированных ценах.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил увеличить посевные площади в нескольких регионах. В субъекты, где традиционно возделывают сахарную свёклу, направлены соответствующие распоряжения. Министры не исключают предоставления субсидий, кредитов производителям, а также введение ограничений на импорт.

Производители сахара в следующем году получат 2 млрд рублей финансовой поддержки, производители муки - более 4 млрд, и порядка 3 млрд рублей будет выделено производителям хлебопекарной продукции.

ПВ

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью