ФАС будет внепланово проверять исполнение решений по снижению цен

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15 декабря 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ФАС Максим Шаскольский. Фото: сайт ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Специалисты ведомства уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен, сообщается на сайте антимонопольной службы.

В настоящее время территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

В сообщении отмечается, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.

Ранее сообщалось, что первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на продукты.