Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты
14 декабря 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на продукты.
Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.
На совещании, в частности, были детально обсуждены вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке и ограничение цен в рознице. Кроме того, рабочая группа обсудила оперативную доработку актов правительства, касающихся снижения и стабилизации цен.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, кто виноват в росте цен на продукты.
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