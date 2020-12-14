ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты
Андрей Белоусов и Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на продукты.

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

На совещании, в частности, были детально обсуждены вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке и ограничение цен в рознице. Кроме того, рабочая группа обсудила оперативную доработку актов правительства, касающихся снижения и стабилизации цен.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, кто виноват в росте цен на продукты.

ДВа

В мире

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей «главной ошибке». По ее словам, раньше она думала, что Европа «близка и велика», а ее лидеры настолько сильны, что готовы действовать, а не говорить.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью