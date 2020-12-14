Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты

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14 декабря 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Андрей Белоусов и Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на продукты.

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

На совещании, в частности, были детально обсуждены вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке и ограничение цен в рознице. Кроме того, рабочая группа обсудила оперативную доработку актов правительства, касающихся снижения и стабилизации цен.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, кто виноват в росте цен на продукты.