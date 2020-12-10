Мишустин объяснил, кто виноват в росте цен на продукты

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10 декабря 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

магазин, фото: pixels.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что россияне должны иметь достаточно средств для приобретения продуктов питания.

Мишустин считает, что в росте цен на продукты виноваты ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры.

«Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», - пояснил он.

Глава кабмина отметил, что ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию, хотя все инструменты для сдерживания цен есть: «Недооценили риски. Пустили на самотек». Мишустин напомнил, что еще осенью эта тенденция обсуждалась, но ведомства объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса и сокращение производства ряда товарных позиций.