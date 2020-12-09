Владимир Путин выступил с призывом не допустить сложной ситуации с продуктами
9 декабря 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. Тогда был дефицит, а сейчас не хватает денег.
Российские граждане должны иметь достаточное количество денежных средств, чтобы прокормить себя, считает президент России. По его словам, этот вопрос «требует особого внимания», в том числе, и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов нет.
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