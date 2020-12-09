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Владимир Путин выступил с призывом не допустить сложной ситуации с продуктами

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин выступил с призывом не допустить сложной ситуации с продуктами
Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. Тогда был дефицит, а сейчас не хватает денег.

Российские граждане должны иметь достаточное количество денежных средств, чтобы прокормить себя, считает президент России. По его словам, этот вопрос «требует особого внимания», в том числе, и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов нет.

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