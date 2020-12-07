Какие продукты подорожают к Новому году

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7 декабря 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Life.ru»

новогодний стол, фото: pixabay.com

Прогнозируется, что перед новогодними праздниками цены на овощи и фрукты вырастут, как обычно, на 15–20%. Это связано с привычкой россиян закупать продукты впрок на все выходные дни. Чем еще стоит запастись?

Подорожает красная икра, традиционный продукт на российском новогоднем столе, предварительно на 40%. На Дальнем Востоке в этом году плохой улов тихоокеанского лосося.

Вырастут цены на шампанское и водку и из-за повышенного спроса, и в связи с подписанием приказа об увеличении минимальной розничной цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки.

Уже подорожали подсолнечное масло и сахар, что связано с плохими урожаями подсолнечника и свеклы. К Новому году прогнозируется рост цен на макаронные изделия - урожай зерна тоже не порадовал.

А вот колбасой и сосисками запасаться не стоит - стоимость сырья не растет, а доллар снижается.

Малообеспеченным россиянам могут начать выдавать сертификаты на продукты.