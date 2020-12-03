Малообеспеченным россиянам могут начать выдавать сертификаты на продукты

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3 декабря 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Малообеспеченным россиянам могут начать выдавать карточки на продукты - продуктовые сертификаты. Авторами инициативы стала Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов полагают, что такая помощь необходима совершеннолетним гражданам, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума.

Номинал сертификата предлагают установить на уровне 25% от этой суммы, - сообщает URA.RU. В четверг, 3 декабря, в Госдуму внесут соответствующий законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.

Авторы инициативы отметили успешный опыт Москвы и Калининградской области, который является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что сертификат представляет собой электронный купон, который записывается на социальную карту, и нуждающиеся граждане могут расплачиваться им во многих столичных магазинах-партнеров программы.