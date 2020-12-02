Челябинский врач рассказала о спасении больных коронавирусом

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2 декабря 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено изданием «Губерния»

Екатерина Заболотько, заведующая терапевтической службой, начальник ковидного госпиталя ГКБ № 1 Челябинска рассказала, как восстанавливаются тяжелые больные после коронавируса.

В беседе с корреспондентом «Губернии», Екатерина Заболотько отметила, что госпиталь для больных COVID-19 на базе ГКБ № 1 начал работу с 21 октября. Лечение от коронавируса здесь прошли уже более двухсот человек.

«Привозят, например, больного, который хватает ртом воздух – настолько трудно ему дышать, а уже через пару дней его дыхание постепенно восстанавливается, и это всегда отрадно наблюдать, – рассказывает Екатерина Приходько. – Или поступает пациент с небольшим объемом поражения легких, но у него критические показатели воспаления, тогда мы проводим индуцирующую терапию, и буквально на следующее утро он и дышит лучше, и чувствует себя объективно лучше».

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