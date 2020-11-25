Южноуральские педагоги будут развивать проект «Триггер доброты»

Аргументы Недели → Общество

25 ноября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В рамках этого проекта учителя проводят в школах «Уроки равнодушия» с просмотром и обсуждением одноименного фильма.

Как сообщает инициатор проекта – общественная организация «Открытое сердце» – тема воспитания доброго отношения к детям с инвалидностью настолько актуальна и востребована в школах, что педагоги хотят продолжить развивать «Триггер доброты» за рамками конкурса. Напомним, уже через два дня станут известны авторы лучших проектов в адрес семей с особыми детьми. На конкурс подано более двухсот заявок, более шестидесяти из которых — от педагогов муниципальных образовательных школ.

Председатель организации Елизавета Кириллова отметила, что практически все педагоги включаются в диалог на совместных обсуждениях уроков в онлайн-формате.

«Педагог Ольга Кайзер, например, из школы №36 города Озерска, рассказала о спортивных мероприятиях в их школе с участием особых детей, об вдохновляющем опыте волонтёрской помощи таким семьям. Я поделилась с ней телефоном озерской мамы особого ребёнка, которая оценит и будет признательна за поддержку. Когда после семинара созвонилась с этой мамой, так она заплакала, узнав, что у её ребёнка, возможно, скоро появятся реальные сверстники-друзья», – рассказала Елизавета Кириллова.

Участницы проекта договорились, что название «Триггер доброты» они сохранят для будущих обсуждений.