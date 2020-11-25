ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России второй день подряд фиксируется снижение числа выявленных случаев коронавируса COVID-19 за сутки

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В России второй день подряд фиксируется снижение числа выявленных случаев коронавируса COVID-19 за сутки
фото: pixabay.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обновил информацию по COVID-19.
Суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа за 24 часа, по данным на утро, 25 ноября, составил 23 675 случаев.

Новые зараженные выявлены в 85 российских регионах.  Общее число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии COVID-19 в стране достигло 2 162 503.

В России второй день подряд фиксируется снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки. 24 ноября было выявлено 24 326 новых случаев.

В России в течение суток скончались 507 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 37 538. Вылечились и выписаны за сутки  25 748 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 660 419 человек.

23 ноября в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Это был антирекорд.

ИЧ

Общество

Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Источник: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью