В России второй день подряд фиксируется снижение числа выявленных случаев коронавируса COVID-19 за сутки
25 ноября 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обновил информацию по COVID-19. Суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа за 24 часа, по данным на утро, 25 ноября, составил 23 675 случаев.
Новые зараженные выявлены в 85 российских регионах. Общее число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии COVID-19 в стране достигло 2 162 503.
В России второй день подряд фиксируется снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки. 24 ноября было выявлено 24 326 новых случаев.
В России в течение суток скончались 507 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 37 538. Вылечились и выписаны за сутки 25 748 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 660 419 человек.
23 ноября в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Это был антирекорд.
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