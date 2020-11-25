Владимир Жириновский: Пенсионный фонд может быть упразднен

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25 ноября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский, фото: Facebook.com/Zhirinovskiy

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, во вторник, 24 ноября, заявил о возможном упразднении Пенсионного фонда России (ПФР).

Вопросы к существованию Пенсионного фонда в Госдуме возникли вчера перед принятием бюджета на 2021 год, - сообщает kp.ru.

24 ноября депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон о бюджете ПФР на 2021 год. Со следующего года пенсии неработающих пенсионерам поднимут на 6,3%, что в полтора раза больше, чем официальная инфляция. Заседание прошло спокойно, без споров и дискуссий.

Сенсационное заявление сделал журналистам Жириновский перед началом заседания. Политик высказал мнение, что ПФР, в котором работает большое количество чиновников, который занимает огромные шикарные помещения, вероятно, будет упразднен. Жириновский заявил, что за счет цифровизации пенсии гражданам будут платить напрямую.

Жириновский возобновил дискуссию о необходимости внебюджетных фондов, таких как Фонды соцстраха и медстраха. На содержание трех внебюджетных фондов ежегодно уходит 160 млрд бюджетных рублей. Они распоряжаются 11 трлн рублей, которые идут на выплаты пенсий, социальных пособий, материнского капитала, декретных, обеспечивают бесплатную медицину.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее прокомментировал информацию о ликвидации восьми институтов развития.