Сенатор Елена Бибикова уточнила информацию об индексации пенсий в 2021 году

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. Информацию об индексации пенсий в 2021 году уточнила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Сенатор подчеркнула, что согласно действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января.
Бибикова напомнила, что в сентябре во время встречи с сенаторами президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что индексация пенсий будет при любой ситуации в экономик на 6,3%.
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