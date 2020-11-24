Сенатор Елена Бибикова уточнила информацию об индексации пенсий в 2021 году

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24 ноября 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. Информацию об индексации пенсий в 2021 году уточнила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что согласно действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января.

Бибикова напомнила, что в сентябре во время встречи с сенаторами президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что индексация пенсий будет при любой ситуации в экономик на 6,3%.