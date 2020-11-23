Мишустин раскрыл подробности об оптимизации системы институтов развития

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23 ноября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал информацию о ликвидации восьми институтов развития. По его словам, планируется оптимизация по четырем направлениям.

«Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов. В их числе фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Правительство также ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Также предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив их с другими, имеющими схожий функционал», - пояснил он.

Мишустин отметил, что лизинговые компании - ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» - будут преобразованы в Единую лизинговую компанию, также будет создан Универсальный банк - на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций, а АО «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

При этом Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся. Их деятельность будет нацелена на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны.