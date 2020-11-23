РБК: правительство планирует ликвидировать восемь институтов развития

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23 ноября 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Дом правительства РФ, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на два источника, близких к правительству, и слова собеседника в одном из институтов развития сообщили, что российское правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития.

Среди ликвидируемых институтов - Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию, а также три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится. Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно», - пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Отмечается, что часть функций ликвидируемых институтов перейдут к ВЭБ.РФ, функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов перейдут к профильным государственным ведомствам.

Также под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы Корпорация «МСП», Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме того, в рамках реформы обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». Ему могут предложить другую должность.

Один из собеседников пояснил, что основная цель реформы - «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».