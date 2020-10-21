Чубайс оценил возможное предложение властей «заняться Арктикой»

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21 октября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Чубайс, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал информацию о своей отставке и «новой должности». По его словам, он не видит себя «Начальником Арктики».

«Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», - высказал он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщили, что правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации «Роснано» и «Сколково» в ВЭБ.РФ. При этом Чубайсу предлагают покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Однако подробности собеседники раскрывать не стали.