«Вообще не мужик»: насилию в семье, физическому и психосексуальному, подвергаются не только женщины, но и мужчины

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: pixabay.com

Судебный эксперт, клинический психолог Алиса Колесова обратила внимание на проблему домашнего или партнерского насилия – как физического, так и психологического. Она подчеркнула, что у этого явления нет гендера.

О насилии над женщинами говорят постоянно. И да, именно они больше всего становятся жертвами. Однако насилию могут подвергаться вообще все, напоминает психолог. Про мужчин в подобном контексте говорить не очень принято. Нет даже примерных данных, сколько представителей сильного пола ежегодно с этим сталкиваются.

У Алисы Колесовой есть своя статистика. «Физическому насилию от женщин подверглись 9 из 39 обратившихся ко мне мужчин. Их били по лицу и телу руками и предметами, царапали, кидали в них тяжелые вещи, троим нанесли ножевые ранения, в двоих стреляли из пневматики, одному проломили череп. С заявлением в полицию обращались двое из девяти. Одно уголовное дело закрылось по факту примирения сторон», - рассказывает психолог.

В 16 случаях женщины регулярно присваивали себе все накопленные или заработанные мужчиной средства в полном объеме. В 12 случаях мужчины подвергались клевете и репутационным потерям в профессиональной сфере.

Также эксперт напомнила про психосексуальное насилие. «Это когда мужчину оскорбляют и унижают за то, что не захотел или не смог выполнить «супружеский долг» или выполнил как-то не так, с оскорбительным перечислением личностных и телесных недостатков, выводом про «вообще не мужик», - пояснила она.