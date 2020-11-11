Воробьев рассказал, как встретят и отметят Новый год в Подмосковье: «Тихо, по-семейному»

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11 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Г. Коломна, Подмосковье, фото: pixabay.com

Тихо, по-семейному встретят Новый год и отметят новогодние праздники в Московской области. Из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией в российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, мэр столицы и губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядились добавить ограничительные меры.

Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи. В Подмосковье с 11 ноября заблокируют социальные карты людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. На следующей неделе отменят продажу льготных проездных студентам, - передает «МИР 24».

Накануне о введении новых ограничений объявили в Москве. Дополнительные меры начнут действовать в пятницу, 13 ноября. Ограничения вводятся на два месяца. В этот период попадают новогодние каникулы. Согласно введенным ограничениям, кафе, бары и рестораны перестанут работать для посетителей с 23 вечера до 6 часов утра. Еду в ресторанах и кафе можно заказать только на вынос.

Кинозалы и театры смогут принимать только 25 процентов возможных зрителей. Отменяются массовые культурно-развлекательные мероприятия со зрителями. Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение.

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