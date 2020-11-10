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Власти Подмосковья отказались от проведения массовых мероприятий на Новый год

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Подмосковья отказались от проведения массовых мероприятий на Новый год
Фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи.

Воробьев заявил, что массовых мероприятий в Подмосковье «придется избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год».

Ранее сообщалось, что Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

ДВа

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