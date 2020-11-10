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10 ноября 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», - написал Сергей Собянин.

Как отметил Серегй Собянин, также медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это, по словам мэра, тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе.

«В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 г. и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 г.», - написал Сергей Собянин.

Согласно указу, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

В блоге уточняется, что водимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

Также, согласно указу мэра, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В числе новых ограничительных мер указано и временное приостанавление проведения культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

«При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти», - отмечено в блоге.

Также временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

Как отмеьтил градоначальник, правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости. Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца – до 15 января 2021 г.

«Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий. Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей. Берегите себя и свое здоровье!» -заключил Сергей Собянин