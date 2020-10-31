Жириновский удивился требованиям Кадырова

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31 октября 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недоумевает, почему глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него извинений. Он считает это недоразумением, поскольку разговора с Кадыровым у Жириновского не было.

"Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал", - заявил лидер ЛДПР в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube. Что ему и когда говорить, Жириновский ни у кого не собирается спрашивать разрешения. По его словам, Россия - светское государство, и вопрос религии - личное дело каждого.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова о том, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы, а также избегать комментариев в поддержку террористических действий.

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