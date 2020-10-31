Пушков раскритиковал ответ Макрона мусульманам

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31 октября 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который попытался объяснить свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда.

Пушков считает, что попытка французского лидера "сгладить углы и дать задний ход" неубедительна. Сенатор полагает, что при желании "атаки СМИ на Пророка" можно осудить как разжигание ненависти, а это "законодательно запрещено почти повсюду". по его мнению, свобода слова - не алиби для разжигания как религиозной, так и расовой ненависти. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Макрон ответил мусульманам, что понимает их чувства.