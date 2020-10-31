Кадыров призвал Жириновского извиниться перед ним, а французскую власть - перед мусульманами

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31 октября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова о том, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы, а также избегать комментариев в поддержку террористических действий.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. ... Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают, и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, — это то, что я стараюсь делать достойно!» - высказал он.

Кадыров посоветовал депутату «не заикаться» о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его «никогда не оправдает». По его словам, он лично участвовал «в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей».

«... не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся», - добавил он.

При этом глава республики обратился к французским властям с призывом извиниться перед мусульманами. Кадыров также попросил приверженцев ислама в России воздержаться от протестов у посольства Франции. Он считает, что такие акции ничего не изменят, однако из-за них «есть вероятность провокации».