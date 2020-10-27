Специалист Роспотребнадзора Пшеничная поделилась, как может меняться ситуация с коронавирусом

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27 октября 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может вновь обостриться в феврале - марте 2021 года, после новогодних праздников. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что показателей лета 2020 года по коронавирусу нового типа можно ожидать только к будущему лету.

По мнению специалиста Натальи Пшеничной, для снижения уровня распространения COVID-19 большая часть населения страны должна стать невосприимчивой к этому вирусу. Это может произойти, если появятся антитела после перенесенного заболевания, после вакцинации или "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

26 октября в России было выявлено максимальное число новых случаев заражения коронавирусом - 17 347 человек.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил во всех регионах давать бесплатно лекарства пациентам с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно, дома. Министерство здравоохранения России опубликовало обновленную версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.