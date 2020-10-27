Депутат Госдумы Сухарев предложил во всех регионах давать бесплатно лекарства лечащимся дома от COVID-19
27 октября 2020, 08:04[ «Аргументы Недели» ]
В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Иван Сухарев отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, сейчас выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения.
При этом минимальная стоимость одного курса такого лечения в регионах России может быть более 2 тысяч рублей на человека, сообщает RT.
Депутат просит для поддержки россиян в период пандемии рассмотреть возможность выдачи медучреждениям сертификатов до следующего года на покупку лекарств для лечения граждан, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на коронавирус на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета.
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