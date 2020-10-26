В России выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки - 17 347, 219 - умерли
26 октября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 531 224 человека. Об этом стало известно в понедельник, 26 октября.
«За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни … 219 летальных исходов … полностью выздоровели 7 574 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5224, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 499, Нижегородской области – 376 и Ростовской области – 312.
Наименьшее - Чеченская Республика – 9, Ненецкий АО – 4 и Чукотский АО – 1.
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