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Названы регионы в России, где выявили наибольшее число случаев коронавируса

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Названы регионы в России, где выявили наибольшее число случаев коронавируса
дистанция, Фото: Anton Belitsky/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 1 513 877 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 25 октября.

За минувшие сутки выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 229 летальных исходов, полностью выздоровели 7 704 человека.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 4455, Санкт-Петербурге – 709, Московской области – 491, Нижегородской области – 396, Ростовской области – 306, Архангельской области – 286 и Свердловской области – 276.

Наименьшее - Еврейская АО – 41, Чеченская Республика – 9 и Ненецкий АО – 5. В Чукотском АО не выявлено ни одного случая новой инфекции.

БА

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