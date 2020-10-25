За сутки в России скончались 229 пациентов с коронавирусом
25 октября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России подтверждены 229 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что в общей сложности на территории Российской Федерации с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа стали 26 050 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа количество случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 16 710. Новые случаи были выявлены в 84 регионах РФ. Общее число заболевших в стране к настоящему моменту составило 1 513 877.
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