В России за сутки выявили 16 710 случаев заражения COVID-19

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25 октября 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 16 710. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 4 456 (26,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.



В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 1 513 877 случаев заражения.