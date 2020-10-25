В России за сутки выявили 16 710 случаев заражения COVID-19
25 октября 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 16 710. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 4 456 (26,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 1 513 877 случаев заражения.
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