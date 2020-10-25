Онищенко: спад заболеваемости COVID-19 в РФ может произойти за 3 месяца при соблюдении предписаний

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти за 3 месяца при соблюдении предписаний.

Онищенко отметил, что если граждане России будут соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и часто мыть руки,а также, если максимальное количество россиян будет переведено на удаленную работу, то пандемия может завершиться в течение очень короткого времени.

Еще одной специфической мерой профилактики, которая способна завершить вспышку COVID-19 уже в конце 2020 – начале 2021 года, является масштабированное производство вакцины, и осуществление прививок – прежде всего среди старшего поколения, считает Геннадий Онищенко.