Онищенко: спад заболеваемости COVID-19 в РФ может произойти за 3 месяца при соблюдении предписаний
25 октября 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти за 3 месяца при соблюдении предписаний.
Онищенко отметил, что если граждане России будут соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и часто мыть руки,а также, если максимальное количество россиян будет переведено на удаленную работу, то пандемия может завершиться в течение очень короткого времени.
Еще одной специфической мерой профилактики, которая способна завершить вспышку COVID-19 уже в конце 2020 – начале 2021 года, является масштабированное производство вакцины, и осуществление прививок – прежде всего среди старшего поколения, считает Геннадий Онищенко.
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