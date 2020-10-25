Инфекционист Тимаков считает, что коронавирус в ближайшие годы «никуда не денется»

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25 октября 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в рамках разговора с журналистами выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько лет коронавирус нового типа "никуда не денется".

Евгений Тимаков подчеркнул, что в ближайшие годы случаи заражения коронавирусной инфекцией будут фиксироваться.

Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией. К настоящему моменту в мире заразились 42,5 миллиона человек, 1,15 миллиона пациентов скончались, 28,7 миллиона выздоровели.