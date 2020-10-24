Иммунолог Крючков считает, что без локдауна ситуацию с коронавирусом не поправить

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24 октября 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Более жестких мер вроде весеннего локдауна не избежать, и оттягивание этого момента только снизит эих ффективность. Так считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его мнению, нужно обращать внимание и на ранние индикаторы, а именно, на количество новых выявленных случаев и их динамику.

«Не очень сложно сравнить, какое число умерших выявлялось в конце августа, и сейчас. Динамика будет очевидна», – сказал эксперт.

Он также отметил важность другого показателя – резерва коечного фонда. Тем более что многие медучреждения в стране снова начали специализироваться только на лечении таких пациентов, как это было весной.

«Конечно, не все заболевшие попадают в больницы. Но те, кто попадает, проводят там немало времени. Поэтому не происходит такого, что старые пациенты выписываются, а новые в таком же количестве поступают. Происходит «накопление» людей на койках, и фонд исчерпывается. Думаю, нынешний небольшой запас коечного фонда будет исчерпан до конца ноября этого года», – считает Крючков.

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